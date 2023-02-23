Kılıçdaroğlu'ndan Esad'a taziye mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Suriye'de hayatını kaybedenler için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mektubu gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Esad'e gönderdiği mektubunda, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremin Türkiye'yi olduğu gibi Suriye'yi de etkilediği ve büyük acıya boğduğu belirtildi.

Yaklaşık 15 gündür bölgeyi ziyaret ederek, halka derman olmaya gayret ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, mektubunda, "Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda ayrıca "Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi kederlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum." ifadelerine yer verdi.