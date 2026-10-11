Kılıçdaroğlu'ndan ev hapsindeki Saymaz ve Ağırel'e telefon

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CHP’nin sosyal medya hesabından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev hapsindeki gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, ev hapsinde bulunan gazeteciler İsmail Saymaz ile Murat Ağırel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma duygularını iletti” ifadelerine yer verildi.