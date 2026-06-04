Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Timur Soykan hakkında suç duyurusu

Kemal Kılıçdaroğlu, Gazeteci Timur Soykan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Soykan, OnlarTV’de yayınlanan “Karga Kahvaltısını Yapmadan” programında Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı iddiaları gündeme getirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 5-6 ay önce bir belediye başkanı ile yaptığı görüşmeye dair kısa bir not paylaşan Soykan, Kılıçdaroğlu'nun bu isimden Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davasında itirafçı olmasını istediğini anlatmıştı.

"İtirafçı ol, İBB davasını büyüt"

Soykan, bu olayı aylar önce öğrendiğini vurgularken bahsi geçen belediye başkanının kim olduğunu ise onayını almadığı için açıklamamıştı.

Soykan, programda özetle şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok önemli bir belediye başkanını Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu bu kişiye 'itirafçı ol, İBB davasını büyüt' diyor. O belediye başkanı ve yakınlarının onayını almadığım için ismini açıklayamıyorum."

Suç duyurusunda bulunacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, haberi nedeniyle Timur Soykan hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, söz konusu haberin "tamamen yalan olduğunu" savundu. Sönmez, BirGün yazarı Timur Soykan hakkında Kılıçdaroğlu adına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.