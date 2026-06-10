Kılıçdaroğlu'ndan ihraç açıklaması: Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda dokuz milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alınndı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre toplantıda ihraç talebiyle disipline sevklere ilişkin olarak "arınma" ve "temiz siyaset" için yeni bir sayfa açma konusunda tutumunun net olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kimin ismi geçiyorsa aklanıp gelsin. Başından beri diyalog süreci olsun diye uğraştık. Parti kirlilikten arınacak yolumuza devam edeceğiz" dediği belirtildi.