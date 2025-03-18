  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepki
Takip Et

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepki

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepki
Takip Et

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun  diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.

"Kabul edilemez!"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı X'ten karara "Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!" sözleriyle tepki gösterdi. 

İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!Diploması iptal edilen İmamoğlu'ndan ilk açıklamaGündem

 

Yavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Kararımı askıya alıyorumYavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Kararımı askıya alıyorumGündem

 

Gündem
TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildi
TBMM'de İmamoğlu protestosu: Oturuma ara verildi
Dervişoğlu: Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum
Dervişoğlu: Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum
Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi
Diploma iptaliyle ilgili İmamoğlu açıklama yapacak: Saat verildi
İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!
İmamoğlu: Bu kararı alanların hesap verecekleri günler yakındır!
Yavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Kararımı askıya alıyorum
Yavaş'tan İmamoğlu açıklaması: Kararımı askıya alıyorum
İmamoğlu'nun diploması iptal edildi! Özgür Özel'den ilk açıklama
Özel: Bu siyasi işleme karşı, siyaseten en net cevabı vereceğiz