Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun diploma iptaline tepki
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Üniversitesi tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.
İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. Alınan karara ilişkin belgeler, savcılık ve YÖK'e gönderilecek.
"Kabul edilemez!"
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı X'ten karara "Adaleti bir kez daha yok ettiniz… Kazanılmış hak olan diploma, siyasi baskılarla yok sayılmıştır. Kabul edilemez!" sözleriyle tepki gösterdi.