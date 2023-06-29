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Kılıçdaroğlu'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından, şu paylaşımda bulundu:

"Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, yetkililerin 'ifade özgürlüğü' adı altındaki bu nefret suçuna sessiz kalması utanç vericidir. Irklar, dinler, mezhepler arasında sevgiyi ve barışı büyütmek yerine nefreti körükleyen bu saldırıyı kınıyorum."

Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyorArap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler sürüyorDünya

 