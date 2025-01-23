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Kılıçdaroğlu'ndan Kartalkaya'daki yangına ilişkin açıklama: Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu,”Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken ve ülkemizde yas ilan edilmişken, fırsattan istifade edercesine Sinan Ateş davasında ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmesi vicdanları bir kez daha yaralamıştır.” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
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Kılıçdaroğlu'ndan Kartalkaya'daki yangına ilişkin açıklama: Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu Grand Kartal Otel’indeki yangın faciası ve takipsizlikkararı verilen Sinan Ateş davasına ilşkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adaleti tesis etme noktasında vereceğimiz mücadele, geçmiş kuşaklardan bize kalan en kıymetli miras, gelecek kuşaklarımıza ise bırakacağımız en büyük emanettir. Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken ve ülkemizde yas ilan edilmişken, fırsattan istifade edercesine Sinan Ateş davasında ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmesi vicdanları bir kez daha yaralamıştır. Adil, eşit ve güzel günler için kararlılıkla adalet mücadelemizi sürdüreceğiz."

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