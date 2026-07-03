Kılıçdaroğlu'ndan Kırkpınar için "özel kanun" çağrısı

CHP Genel Başkanlığı görevinde mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başlayıp pazar günü final güreşleriyle sona erecek olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılım hakkı elde etmiş, minik boydan başpehlivana kadar tüm pehlivanlara başarı diledi.

Her er kişinin hayalinin Sarayiçi'nde yapılan Kırkpınar er meydanında kol bağlamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Atalarımızdan bizlere emanet ve miras kalan asırlardır yapılan Kırkpınar yağlı güreş geleneğinde son üç yıldır uygulanan lig ve puan toplama sistemi, Kırkpınar er meydanının kapılarını pehlivanlarımıza kapatarak telafisi güç maddi ve manevi hak kayıplarına yol açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun temelinin hak, hukuk, adalet ve eşitlik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kuralların objektif, şeffaf ve istisnasız eşit uygulanması hem pehlivanlarımızın hukuki güvenliğini sağlayacak hem de Kırkpınar yağlı güreş geleneğinin mirasını ve ruhunu gelecek nesillere taşıyacaktır. Geçmişine ve geleneklerine sahip çıkmak, geleceği yaşatmaktır. Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz kültürün daha fazla bozulmaması ve etik erozyona uğramaması için Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin her yönüyle özüne döndürülerek özel bir kanunla acilen korunması gerekmektedir. Ayrıca bu köklü geçmişi yaşatmak amacıyla bir 'Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri Müzesi' kurulması vazgeçilmez bir zorunluluktur."​

"Yağlı güreş, Türk tarihi kadar Türk'tür" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın 'Ben her zaman güreşirken arkamda Türk milletinin olduğunu ve millet şerefini düşünürdüm' sözündeki ruh ve şuurla beslenerek modern olimpiyatlarda yücelerden yüce Türk sporumuzun maddeten ve manen yenilmeyen gücünü ve istikbalini şerefle temsil eden sporcular yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.