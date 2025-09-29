Kılıçdaroğlu'ndan "mutlak butlan" açıklaması: Dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, BirGün’deki yazısında, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü’de yayımlanan habere açıklık getirdiğini söyledi.

Sözcü gazetesi 24 Haziran’da “Ankara’da koridorlarında en çok konuşulan Kılıçdaroğlu kulisi: 30 Haziran’da CHP’ye kayyum atanırsa ne yapacak?” başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un, Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ettiği, burada kendisine Özgür Özel ile görüşme önerisinde bulunduğu söylendi.

Eski CHP liderinin Erkol’a “Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz” dediği aktarıldı.

Faruk Bildirici de bir yazı yayımladı. Kılıçdaroğlu’nu “Kılıçdaroğlu, gazetecilerin önüne çıkıp soruları yanıtlasa ‘yakın çevre’ ve ‘kulis’ haberlerini yalanlamakla uğraşmasına gerek kalmaz; gazeteciler kaynağından bilgi almış olurdu” sözleriyle eleştirdi.

"Sıkıntılı süreci parti içinde el ele aşarız"

Bunun üzerine eski CHP lideri, Faruk Bildirici’ye bir yanıt gönderdi.

Kılıçdaroğlu, Bildirici’ye, “‘Partimizi kayyuma bırakamayız’ sözünden kasıt; ‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi” dedi.

Bildirici’nin yazısının tamamı şöyle:

"Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisi hakkında 'yakın çevresi'ne dayanarak ve 'kulis' olarak yapılan haber ve yorumlardan şikâyet etmesine değinmiştim.

Gazetecilerin, Kılıçdaroğlu’nun tavrını öğrenmeye çalışmasının doğal olduğunu vurgulamış; 'Kılıçdaroğlu, gazetecilerin önüne çıkıp soruları yanıtlasa ‘yakın çevre’ ve ‘kulis’ haberlerini yalanlamakla uğraşmasına gerek kalmaz; gazeteciler kaynağından bilgi almış olurdu' eleştirisini yöneltmiştim. Kılıçdaroğlu, eleştirimin geçen hafta yayımlanmasının ardından şu yanıtı gönderdi:

'24 Haziran 2025 tarihli Sözcü Gazetesi: Kılıçdaroğlu ‘Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur konuşuruz.’

Sayın Bildirici, düşüncelerimi öğrenmek ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak için soru yönelten gazetecilere mümkün olduğunca cevap veriyorum.

Haziran ayında açıkladığım ve haberi yapan gazetenin 8 sütunluk manşetinde yer alan, bilgimin, fikrimin ve dahlimin olmadığı bir süreç ile ilgili soruya cevaben 'Partimizi kayyuma bırakamayız' sözünden kasıt; ‘Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem Genel Başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışardan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız’ idi.

Yapıcı ve iyi niyetli bütün eleştiriler için sizin şahsınızda herkese teşekkür ederim.”

Kılıçdaroğlu’nun yanıtında dikkat çektiği haber, Sözcü’nün internet sitesinde 'Ankara’da koridorlarında en çok konuşulan Kılıçdaroğlu kulisi: 30 Haziran’da CHP’ye kayyum atanırsa ne yapacak?' başlığıyla yayımlanmıştı. Bu haber bir gün sonra da Sözcü’nün basılı nüshasında 'Butlan çıkarsa geri dönerim' olarak kullanıldı.

Kılıçdaroğlu, bana gönderdiği yanıtta sadece Sözcü’deki habere atıfta bulunuyordu.

Aslında Kılıçdaroğlu’nun, kendisini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç’un “Özgür Özel ile görüşmesi ve mutlak butlan kararına karşı birlikte hareket edilmesi” önerisine verdiği yanıtı içeren gelişmeyi o sabah önce İsmail Saymaz, Halktv.com.tr’de yazmıştı.

Ardından Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un, Kılıçdaroğlu’nu ziyaretiyle ilgili benzer içerikteki haber de Eray Görgülü imzasıyla Ekol TV’nin haber sitesinde yayımlanmıştı. Sözcü’nün haber sitesi de Ekol TV’nin haberini alıntılamıştı.

Bu haberlerin ortak özelliği, Kılıçdaroğlu’na atfen belirtilen cümlelerin gazeteci meslektaşlarımızın edindiği bilgileri içermesiydi. Kılıçdaroğlu’nun doğrudan yaptığı bir açıklamaya dayanmadığı için yine de şüpheyle karşılanmıştı o günlerde…

Anlaşılan Kılıçdaroğlu, haberdeki o ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul ediyor ve halen de aynı görüşte. Artık mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun yapacakları konusunda birinci elden bilgi sahibiyiz."