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Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in 6 Nisan'da partiyi olağanüstü kurultaya götürme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Merkezi
ANKA
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Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararına ilişkin sosyal medya hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız." açıklamasını yaptı. 

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