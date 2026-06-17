Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e: CHP senin oyun alanı değildir!

CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak Türkiye'nin devlet geleneğinin ve dış politika hafızasının yok sayıldığını savundu. İktidara yönelik eleştirilerinde, "Küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz" diyerek geçmişteki "eş başkanlık" tartışmalarına atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, devlete liyakati yeniden getireceklerinin altını çizdi.

"Türkiye'yi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirdiler"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır. Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz.

Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir.

Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır.

Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye 'Önce Türkiye' diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz. Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir."

"Devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz"

Açıklamasının devamında Türkiye'nin bölgesel gücüne ve CHP'nin devletin kurucu iradesi olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez.

O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!"