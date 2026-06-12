Kılıçdaroğlu'ndan PM'deki istifalara ilişkin ilk değerlendirme: Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden Genel Başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, dün Parti Meclisi toplantısı düzenledi.

Toplantıdan önce Özgür Özel'e yakın isimler istifa etti. 28 üyenin istifasının ardından 57 kişilik PM'de 30 üye kaldı. Kılıçdaroğlu, toplantıyı 29 kişiyle gerçekleştirdi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın aktardığına göre toplantıda bazı üyeler hemen kurultay talep etti ve disiplin süreci de eleştirildi.

Toplantıda tarihi belli olmayan kurultay kararı alındı, bunun için mahkeme kararının kesinleşmesi beklenecek.

Kulislere göre, toplantıda Ali Öztunç, Gürsel Erol, Mehmet Tüm, Yaşar Seymen ve Oğuz Kaan Salıcı “Hemen kurultay yapılması” görüşünü dile getirdi.

Kılıçdaroğlu “Bizim de niyetimiz o” dedi. Gürsel Erol'un, “O zaman aday olmayacağınızı da açıklayın” talebinde bulunması üzerine Kılıçdaroğlu, “Ben zaten güvenli limana ulaştırıp bırakacağımı açıklamıştım. Gerekirse onu da açıklarım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun PM'den istifalarla ilgili de “Dertleri birlik değil, ayrı bir parti kurmak” yorumunu yaptığı ileri sürüldü.

Sarı "İstifaların muhatabı CHP değil" demişti

Toplantının ardından açıklama yapan Müslim Sarı, istifaların muhatabının CHP olmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak görevlendirdiği Sarı şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstifalar karşısında Parti Meclisi'nin çalışmaması, düşmüş sayılması, bu yoldan bir kurultaya doğru gidilmesi konusu hukuken mümkün değildir. İstinaf mahkemesinin yetkilendirmesiyle göreve geldiğimiz için istifaların da ilgili mahkeme tarafından değerlendirmeleri gerekiyor."

Parti Meclisi üye sayısının kaç kişi kaldığının da bir önemi olmadığını öne süren Sarı, "Tüzüğümüzdeki 40 sayısının altına düşülmesi halinde uygulanacak hükmün burada uygulanamayacağı çok açık."