Kılıçdaroğlu'ndan Şaban Sevinç hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, gazeteci Şaban Sevinç'in Kılıçdaroğlu hakkında gündeme getirdiği iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sevinç'in 2017 yılında Konya'da yapılan Belediye Başkanları Toplantısı’na ilişkin iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'li belediye başkanlarına "bize yakın kanalları finanse edelim" diyerek bir genel başkan yardımcısının danışmanının hesabına para yatırılması talimatı verdiği yönündeki iddianın asılsız olduğu kaydedildi.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından Şaban Sevinç hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "hakaret" ve "iftira" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ayrıca Sevinç hakkında tazminat davası açıldığı da açıklandı.

Sevinç ne demişti?

Gazeteci Şaban Sevinç'in, 2017 yılında Konya'da düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına "bize yakın kanalları finanse edelim" diyerek, paraların bir genel başkan yardımcısının danışmanının hesabına yatırılması talimatını verdiğini iddia etmişti.