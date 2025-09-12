Kılıçdaroğlu'ndan Saygı Öztürk açıklaması: Beni derinden üzmüştür

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile gazeteci saygı Öztürk’ün kendisi hakkındaki haberine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında “Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür. Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın.” ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk ne yazmıştı?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP'nin Kurultay davasını ele aldığı yazısında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme sonrası tutumuna dair çevresi ile paylaştığı görüşleri aktarmıştı.

Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü isimlerden birinin verdiği bilgileri köşesine taşımıştı. Buna göre, CHP'nin 38. Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, yaklaşık bir hafta gelişmeleri izleyecek. Bu süreçte olası protestolara karşı CHP Gençlik Kolları ve gönüllülerin binada kalmayı sürdüreceği, hatta uzun süreli bekleyiş için hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasına yönelik öneriler ve buna dönük pratik düzenlemelerin de gündemde olduğu ifade ediliyor.

Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme sonrasına dair planlarını şöyle aktardı:

'Kararın, lehine sonuçlanması durumunda Kılıçdaroğlu hemen CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek, muhtemelen bir hafta ortalığın yatışmasını ve 21 Eylül'de yapılması öngörülen kurultayla ilgili gelişmeleri izleyecek. Makul sürenin dolmasından sonra genel merkeze gidecek. Kuşkusuz gelişi sırasında protestolar da olacak. Bu arada, CHP Gençlik Kolları ve parti gönüllüleri de binadan ayrılmayacak. Hatta, olağanüstü Kurultay toplanana kadar genel merkezde bulunacakları için yiyecek stoku da yaptılar.'

Kemal Kılıçdaroğlu da bir süre gelişmeleri izleyecek, olayın kavgasız-gürültüsüz sonuçlanması için çaba gösterecek, partililerin kışkırtıcı açıklamalardan kaçınması için uyarılarda bulunacak. Kılıçdaroğlu, genel merkeze sessizce gidilmesinden yana. Tahriklerden uzak durulmasını isteyecek. Kılıçdaroğlu, çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz. Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak."