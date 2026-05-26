Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye dilekçe: Özel'in grup başkanlığı iptal edilsin

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve getirilmesinin ardından CHP Meclis Grubu, Özgür Özel'i Meclis Grup Başkanı olarak seçmişti. Özgür Özel, 95 CHP milletvekilinin oyunu almıştı.

"Dilekçede grup başkanlığı seçiminin geçersiz olduğu ifade edildi, iptali istendi"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararı ile göreve başlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdiğini ve Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesini istediğini söyledi.

Atik, "CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığını kabul etmiyor. Grup başkanlığının düşmesi için, seçimin geçersiz olduğunu da beyan eden 3 sayfalık dilekçeyi bu sabah teslim ettiler" dedi.

3 sayfalık metnin Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıdığını ve grup seçimin geçersiz olduğunu anlattığını kaydeden Atik, metinde yazılı ifadeleri şöyle aktardı:

"Bu metinde grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği söyleniyor. Grup Başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek ve üç gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceğini söylüyor. 'CHP'nin kendi kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. O nedenle kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Sonucunu Meclis Başkanlığına göndereceğim' deniyor"