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Kılıçdaroğlu'ndan terör elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama: Hesabımız ahirete kaldı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı paylaşımda "Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı! Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargının önünde." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan terör elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama: Hesabımız ahirete kaldı
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CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir. Sen, neler istedi de vermedin ki? Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil... Çok yalvardın; "Bitsin bu hasret" diyerek! Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı! Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargı’nın önünde... Ülkemize, gençlerimize, anne babalara verdiği acıları, açtığı derin yaraları vatanperver mücadele ile kapatacağız."

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