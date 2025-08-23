  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: Islah olmaz muhteris
Takip Et

Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: Islah olmaz muhteris

Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde ortaya atılan ve kendisinin ima edildiği CHP haberleri hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'a da sert sözlerle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: Islah olmaz muhteris
Takip Et

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında eleştiri oklarının merkezinde ie Uğur Dündar vardı.

Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a sert yanıt: Islah olmaz muhteris - Resim : 1

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim" kaynak gösterilerek yayılan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ayrıca, CHP’nin “halktan ve halkın sorunlarından uzaklaştığı” yönündeki iddiaların yer aldığı paylaşımlar için Uğur Dündar’ın “Demek ki CHP doğru yolda” yorumunu da sert sözlerle eleştirdi.

"Demekki 'CHP doğru yolda' diyecek kadar gözünü kötülük bürümüş"

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Ülkemiz, hayatın ve siyasetin her alanında derin krizlerle boğuşurken, benimle ilgili asılsız dedikodular üretmek; halkın gerçek sorunlarını unutturmak ve dikkatleri başka tarafa çekmek doğru değildir. Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, “Demek ki CHP doğru yolda!” diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir. Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem. Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur. Yaptığım paylaşımlar ve verdiğim röportajlar dışında benimle ilgili söylentilere lütfen itibar etmeyin."

Gündem
Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Malatya’da trafik kazası: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Dilencinin cebinden 45 bin lira çıktı
Dilencinin cebinden 45 bin lira çıktı
Usta yönetmen ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem hayatını kaybetti
Usta yönetmen ve akademisyen Zaur Mükerrem hayatını kaybetti
İzmir Körfezi alarm veriyor! Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
İzmir Körfezi alarm veriyor! Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüs yandı! Yangın tüpleri yetersiz kaldı
İstanbul Sultangazi TEM Otoyolu'nda bir otobüs yandı! Yangın tüpleri yetersiz kaldı
Şanlıurfa’da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü
Şanlıurfa’da hava sıcaklığı rekor seviyeye çıktı: Termometreler 55 dereceyi gördü