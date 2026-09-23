Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına dair açıklama: CHP'ye kazandırdığım değerli bir siyasetçidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında, Yavaş'ın "kendisi tarafından CHP'ye kazandırılan" bir siyasetçi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın istifa duyurusunda kullandığı cümleye atıf yaptı.

"Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır; 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur'" fiadelerine yer veren Kılıçdaroğlu, bu değerlendirmelere aynen katıldılarını vurguladı.

Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisine kazandırdığım değerli bir siyasetçidir.

Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır: 'İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur.'

Sayın Mansur Yavaş’ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz."

CHP Sözcüsü Sarı: Hayırlı olsun

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Yavaş'ın istifa kararının ardından yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun siyasi aidiyetini netleştirmiş" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yavaş'ın yaptığı açıklamada kullandığı ifadelere karşında "Kimse kendisini CHP’den üstün görmesin demek hadsizlik mi oluyor?" diye de ekledi.

"Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle ayrılıyorum"

Yavaş, kararını açıkladığı mesajında 19 Mart’ta başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP içinde yaşanan tartışmaların partiye ve Türkiye’de demokratik siyaset umuduna zarar verebileceğini daha önce de ifade ettiğini belirten Yavaş, "Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum" dedi.

Seçmen iradesine vurgu yapan Yavaş, "Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" ifadesini kullandı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edeceğini belirterek, "Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; bana oy veren ya da vermeyen, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Sevgili Hemşehrilerim,

Siyasette bazı kararlar vardır; öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Uzun uzun düşünülür, vicdanla tartılır, sorumluluğu üstlenilir ve sonunda Türk milletinin huzurunda açıkça ifade edilir.



Bugün aldığım karar da böyle bir karardır.



19 Mart’la… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 23, 2026

Müslim Sarı, Yavaş'ın istifasından önce ne dedi?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Müslim Sarı, “Hiç kimse CHP’den üstün değildir. Hiç kimse kendisini CHP’den üstün görmesin. Önümüzdeki süreçte parti faaliyetleriyle alakalı programlar olduğunda, belediye başkanlarının buna uymasını bekleriz. Kendi genel başkanı dışında başka bir partinin genel başkanına, ‘Bilgi verdim’ diyemez. Biz, Belediye Başkanları Toplantısı’ndan sonra çıkacak duruma göre bir değerlendirme yaparız” dedi.

Mansur Yavaş'ın istifasının Sarı'nın açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.