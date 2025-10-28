Kılıçdaroğlu’ndan yeni parti iddialarına net yanıt

BESTİ KARALAR

Partide 13 Ağustos ve 5 Kasım tarihleri arasında tamamlanacak ilçe ve il kongrelerinin ardından 28-30 Kasım 2025 tarihinde büyük kurultay gerçekleşecek. Son iki yılda dördüncü kurultayını gerçekleştirecek olan CHP’de gözler Genel Başkan Özgür Özel’in oluşturacağı A takımına ve kadrolara çevrildi. Parti içinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin yeni A takımında yer alıp almayacağı merak edilirken, oluşacak yeni kadroların neredeyse yüzde 50’sinin değişeceği kulislerde konuşuluyor.

Özel’in karşısına aday çıkacak mı?

CHP kurultayına yönelik en çok merak edilen konulardan biri de Genel Başkan Özgür Özel’in karşısına aday çıkıp çıkmayacağı. Parti kulislerinde, CHP’den ihraç edilmeseydi Berhan Şimşek’in aday olabileceği konuşuluyordu ancak geçen hafta ihraç edilen Şimşek’in itiraz hakkı bulunduğu, 28 Kasım’a kadar bu başvurunun kendisi için olumlu sonuçlanması durumunda adaylığının söz konusu olabileceği de belirtiliyor.

CHP, 38’nci olağan kurultayın iptal edilmesi için yaşanan mahkeme süreçlerini dikkate alarak bu kez işi sıkı tutacak. Yeni tartışmaların yaşanmaması, yine şaibe iddialarının gündeme gelmemesi için Özgür Özel’in kurmaylarına, kurultay sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi talimatı verdiği dile getiriliyor.

“Partiyi bırakır mıyız?"

Öte yandan suların bir türlü durulmadığı CHP de gözler bir yandan da eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nda. Mahkeme kararıyla “mutlak butlan” ihtimalinin ortadan kalkmasıyla Kılıçdaroğlu’nun, nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken kulislerde yeni parti kuracağı iddiası ortaya atıldı. Ancak bu yöndeki iddialara Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, iddiaları yalanlayarak “Tümüyle palavra” diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Bülent Kuşoğlu da yeni parti iddialarının doğru olmadığını belirterek “Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz. Ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz” diyerek CHP’de Özgür Özel ve ekibiyle eski genel başkan Kılıçdaroğlu ve kadroları arasındaki kavganın daha uzun süre devam edeceğinin işaretini verdi.