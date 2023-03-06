Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kim, ne dedi?

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının yaptığı toplantının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakın Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Millet İttifakı 12 başlık altında uzlaştı, genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Merakla beklenen İmamoğlu ve Yavaş için yardımcılık teklifi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının açıklandığı metinde yer buldu.

İşte Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili ilk değerlendirmeler:

İYİ Parti lideri Meral Akşener: Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…

Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız… pic.twitter.com/lv08BcRtuh — Meral Akşener (@meral_aksener) March 6, 2023

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.” Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın @kilicdarogluk’dur.



Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi “Birleşe birleşe kazanacağız.”



Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız. pic.twitter.com/jw2sBdYQYr — Ali Babacan (@alibabacan) March 6, 2023

Saadet Partisi Genel Başkanı: Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun! Saadet Partisi: Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık.

Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sn. @kilicdarogluk’dur.



Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun! pic.twitter.com/ZAnyeTvRfI — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 6, 2023

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız.

İnanıyoruz ki Genel Başkanımız @kilicdarogluk öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız. @mansuryavas06 pic.twitter.com/tD9BWAZVOw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 6, 2023

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye’nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz.

Birlikte rahmet vardır, bereket vardır.



Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz.



Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz.@ekrem_imamoglu — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 6, 2023

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı hayırlı olsun diyeyim ve ekleyeyim, kendisini bizlerle görüşmeye bekliyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir.Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!