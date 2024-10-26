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'Kılıçdaroğlu'nun araçları istendi' iddiası! CHP'den açıklama geldi

CHP, 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen 2 aracın iadesinin CHP yönetimi tarafından istendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun bu araçları kendi isteğiyle iade ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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'Kılıçdaroğlu'nun araçları istendi' iddiası! CHP'den açıklama geldi
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CHP Genel Merkezi'nin, parti tarafından eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların iadesinin istediği iddia edildi.  İddialarla ilgili olarak CHP'den yapılan açıklamada, araçların istenmediği belirtildi.

"2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir"

Kılıçdaroğlu'nun araçları kendi isteğiyle iade ettiği kaydedilen açıklamada, "7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir" denildi. 

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