Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programı değişti: 30 Mayıs'ta halk buluşması gerçekleştirecek
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürüteceğini duyurdu.
İstinafın CHP Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 28 Mayıs Perşembe günü Genel Merkez'e giderek partililerle bayramlaşacağı duyurulmuştu.
Yapılan son açıklamada, programın 30 Mayıs'a alındığı ve herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütüleceği bildirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasi partilerin bayramlaşma yoğunluklarından dolayı 28 Mayıs'ta olacak bayramlaşmayı 30 Mayıs'ta herkese açık olacak şekilde saat 12:00'de halk buluşmasıyla birlikte yürütecek" açıklamasını yaptı.