Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağı açıklandı: Özgür Özel ne düşünüyor?

Mahkemenin verdiği "Mutlak butlan" kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı’na atandı.

Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında Parti Sözcüsü olarak yer alan Müslim Sarı kamuoyunun en çok merak ettiği konu olan Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapıp yapmayacağına yönelik soruya açıklık getirdi.

Sarı yaptığı açıklamada haftaya salı günü Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapacağını ifade etti. O gün seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Ferdi Zeyrek’in anmasında olacak.

Özel bu konu hakkındaki düşüncelerini Meclis’te gazetecilerle yaptığı söyleşi de yanıtlamıştı.

Gazete Pencere muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu’nun “Gelip kendisi konuşmak için kürsüye yürürse?” sorusuna yanıt veren Özel, “Yani Meclis kürsüsüne seçilip gelirsen yakışır” ifadelerini kullandı.

"Meclis kürsüsü seçilmişlerin kürsüsüdür"

Özel’in konu hakkındaki görüşleri şöyle:

Özgür Özel:

"Meclis Başkanı söylediği yazıyı yazdı. O yazıya da bir cevap yazıldı. Biz de bugün grup toplantımızı yaptık. Meclisi muhatabı grup yönetimidir. Grup yönetiminin aldığı kararlardır. Genel başkan milletvekili değilse grup başkanı olamaması da bu yüzdendir. Çünkü milletvekilini muhatap alır meclis. Meclis milletvekillerinin toplandığı yerdir.

Meclis milletvekili dışında birini ya da milletvekillerini temsil edecek kişi dışında birini muhatap almaz alamaz. İç hukuk öyle. Aldığında başka şeyler olmaya başlar. Mecliste ilk kez grup başkanıyla genel başkanın farklı düşündüğü olmuyor.

Karayalçın'ın güven Aydın Güven Gürkan döneminde de benzer örnek var. Grup başkanı, grup yönetimi, grup başkan vekili her an grup toplantısı yapabilir. Yani açık açık yazıyor. Meclis çözmeleri sürerken bile ara talep eder gidersin.

Kapalı grup kararı alacaksın mesela oylamada. Gidersin. O yüzden grup başkanı meclis doksan beş doksan beş oyla grup başkanı seçmiş beni. Dün de yüz on bir milletvekiliyle birlikte bir tutum sergiledik. Mecliste yani otuz kere seçim yapsak zaten bu sonuç çıkar. Ama oradan ben genel başkanım grup yaptırmam falan o doğru değil.

Yani zaten seçilmiş bir genel başkan olsa ondan uyumlu çalışılır. Ama şimdi atanmış bir genel başkan ve kabul etmemesi gereken bir görevi kabul etmiş bir genel başkanın kongreden partiyi kaçıran bir genel başkan grupta yaptırmazsa parti düşüşe geçer. O yüzden partiyi yukarıda tutmak için kusura bakmasınlar ama biz muhalefet yapmaya siyaset yapmaya devam edeceğiz yani."

Soru: Haftaya grup olur mu?

Aslında olmaması lazım. Çünkü Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüdür. Benim Manisa'da olmam lazım. Ama bu bir grup meselesi, inatlaşmaya falan dönerse diye, bizim yine bir pozisyon göstermemiz gerekirse diye bakıyoruz ama normalde 9 Haziran oluyor. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü Manisa'da olmayı düşünüyorum. 16 Haziran'da grup yapmayı düşünüyorum.

Soru: Gelip kendisi konuşmak için kürsüye yürürse?

Yıldız Hanım, öyle bir atmosfer var mı? Bugün grubu gördünüz. Yani bir şey söylemeyeyim de yani öyle bir atmosfer, öyle bir imkan, öyle bir moral, öyle bir şey yok yani maalesef. Yani bir de Meclis kürsüsü seçilmişlerin kürsüsüdür yani. Yani Meclis kürsüsüne seçilip gelirsen yakışırsın yani.