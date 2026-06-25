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Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştireceği program iptal oldu.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık değişiminin yaşandığı kurultay hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından partinin genel başkanı ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştireceği program iptal oldu.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına ilişkin bilgi vermişti.

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran Perşembe günü saat 08.00'de İstanbul'a geleceğini açıklayarak, karşılamanın Dudullu Çamlıca Gişeleri'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Paylaşımında partililere çağrıda bulunan Tekin, "İstanbul tek yürek, Genel Başkanını bekliyor. Birlik için, dayanışma için, umut için... Seni bekliyoruz Sayın Genel Başkanım" ifadelerini kullanmıştı.

Ziyaretten kısa süre önce 'iptal' paylaşımı yaptı

Ancak planlanan ziyaret, programın başlamasına kısa bir süre kala iptal edildi.

Gürsel Tekin, daha sonra yaptığı yeni açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programının gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.