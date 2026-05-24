Kılıçdaroğlu’nun kurmayları konutunda toplandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan heyet, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Kılıçdaroğlu’nun konutuna giriş yaptı.
Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesiyle birlikte, aralarında Barış Bektaş, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel’in de bulunduğu CHP’li milletvekillerinden oluşan heyet, Kılıçdaroğlu’nun konutuna gelerek Kılıçdaroğlu ile görüştü.