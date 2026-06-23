Kılıçdaroğlu'nun Özel'e 'Aday yapma' dediği 4 belediye başkanı ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamalar politika gündeminde tartıştışmalara yol açmıştı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i dört belediye başkanı konusunda önceden uyardığını ancak isimlerini söylememişti.

Gazeteci Barış Terkoğlu dikkat çeken bilgileri paylaştı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Yolsuzluğun partisi olmaz. Yolsuzlukta çifte standart uygulaması yanlıştır, kamu vicdanını yaralar. Belediye başkanlarını suçlu ilan etmedim. Sorunlu belediye başkanlarıyla suçlu belediye başkanları ayrı. Suçlamam için elde mahkeme kararı olması lazım. Sorunlu bazı belediye başkanlarını partinin arşivinde onlarla ilgili olumsuz rapor olduğu için, hatta olumsuz raporları yazanlardan biri partimizin İstanbul vekillerinden biriydi, bu raporlar dolayısıyla da ben Özgür beye bazı belediye başkanlarının isimlerini vererek bunları aday gösterme, bunlara dikkat et diye söylemiştim. Dört belediye başkanıydı, elimizdeki rapor öyleydi. Şimdi isim vermeyeyim, aday gösterdiler bir kısmı cezaevinde şimdi" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu: CHP kurmaylarına sordum

Barış Terkoğlu Onlar TV yayınında bu 4 isimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Soruyu CHP'nin önde gelen isimlerine sorduğunu aktaran Terkoğlu, ulaştığı isimleri "1- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3- Görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 4-Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel" olarak sıraladı.