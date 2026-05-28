Kılıçdaroğlu'nun 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekillerine gönderdiği yazıya iyişkin Özgür Özel, "Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğü ve yönetmeliği bilen herkes bilir." diye konuştu.

Buca Cezaevinde Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer'i ziyaret eden Özgür Özel, 'Mutlak Butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup toplantısının yapılmayacağını açıklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Butlan kararı mazbatamı elimden alamıyor'

Özgür Özel 'Oy birliği ile Grup Başkanı seçilmiştim. Ardından aday olduk yarıştık genel başkan seçildim. Otomatikman grup başkanıydım. Butlan kararı mazbatamı elimden almıyor. Ben seçilmiş genel başkanım ancak butlan kararı ile bir tedbir kararı uyguluyorlar. Bu karar sadece Genel Başkanlıkla ilgili bazı yetkileri kullanamayacağım yönünde hukuksuz bir karar var. "

"Biz yine de seçimi yeniledik"

"Biz yine de tedbiren ilk kapalı toplantıda partimizdeki kendisi seçilmiş olan grup yönetiminin çağrısı ile Grup Başkanlığı seçimini yeniledik. Bunu meclise bildirdik onlar da tescil ettiler. Burada grupla ilgili maksat toplantının başka zaman yapılması ile o toplantı yapıldı. Bana bir şey olursa yeni baştan seçilir" dedi.

"Kemal Bey vekil olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil"

Özgür Özel "Kemal Bey vekil olmadığı için grup başkanı olması mümkün değil. Grup yönetiminin bir iradesi olabilir. Böyle bir hiyerarşi yok. Öyle bir yazıya gerek de yoktu. Öyle bir yazının bir sonuç doğurmayacağını da meclis iç tüzüğü ve yönetmeliği bilen herkes bilir. Ben de bu görevi yapmış kişiyim. Boşu boşuna partide yeni bir gerginlik yaratmaktan kim ne medet umuyor anlamış değilim." ifadelerini kullandı.