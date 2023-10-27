Kılıçdaroğlu'nun teklifini kabul eden İmamoğlu'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfınca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, "Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın" programı düzenlendi.

Programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin olağan kurultayında divan başkanlığı görevini üstlenecek olmasına ilişkin soru üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun divan başkanlığı görevini ilettiğini söyledi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesinde de sürece dair değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

"Görevi kabul etmekle parti içerisindeki değişim çağrısından vazgeçtiği" şeklindeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Hayır, hiç öyle bir durum yok. Ben Sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran'da ne ifade ettiysem, bugün aynı kanaatlere sahibim. Bu konuda da sayın Özgür Özel ile tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım." dedi.

İmamoğlu, bu konuyla ilgili görüştüğü Özel'in çok mutlu olduğunu dile getirerek "Sayın Genel Başkanımız, adayımız sayın Özgür Özel, ben ve bütün aktörler aynı sorumlulukla yollarına devam ediyorlar." diye konuştu.

''Cumhuriyet ile çok büyük kazanımlar elde edildi''

İmamoğlu, programdaki konuşmasında da Cumhuriyet ile çok büyük kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Cumhuriyet'le hiçbir kişinin, grubun, zümrenin üstün olmadığı eşit bireyler haline gelindiğini belirten İmamoğlu, "Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı kazandık. Ulus olma bilincine ulaştık, kendi kendimizi yönetme gücümüzü, egemenliğimizi elde ettik. Cumhuriyet; eğitimden üretime, teknolojiden kültür ve sanata, ulaşımdan sağlığa, hukuktan demokrasiye hemen her alanda büyük bir atılımı da beraberinde getirdi." diye konuştu.