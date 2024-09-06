Kılıçdaroğlu'nun tüzük kurultayı kararı belli oldu

CHP'nin tüzük değişikliği yapılacak kurultayı, bugün Ankara'da başlayacak. Kurultaya delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmayacak

Divan Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Kurultaya kimler davet edildi?

Kurultaya, CHP ve kendini fesheden Sosyal Demokrat Hakçı Parti’nin (SHP) genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu davet edildi.

Özel, Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesi yüz yüze görüşüp, tüzük taslağını ileterek ve önerilerini istemişti.