'Kılıçlı yemin' krizi! '3 komutanın da TSK'den ihracı istendi' iddiası!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlı ve kılıçlı yeminine ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. A Haber'in iddiasına göre kılıçla yemin eden 5 yeni mezun teğmenin yanı sıra 3 komutan da yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Mezuniyet töreniyle ilgili alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanının da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihracı istendi. Ailevi nedenlerle istifa eden bir bölük komutanının da istifasına rağmen yüksek disiplin Kurulu’na sevk edildiği öne sürüldü.

TSK'dan 'mesele metin değil' açıklaması

Kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazi Kılıç'a "TSK'dan ayırma cezası verilmesi amacıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yi tartışmaya açıp itibarını zedelediler" denildi.

Ne olmuştu?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik teğmenlere destek verirken Milli Savunma Bakanlığı, "törenin incelendiğini ve gerekenin yapılacağını" duyurmuştu.