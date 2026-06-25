Kılıçlı yemin nedeniyle ihraç edilen Teğmen Batuhan Gazi Kılıç hakkında karar

Mezuniyet töreninin ardından “kılıç çatma” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları gerekçesiyle 5 teğmenin TSK’dan ihracına karar verilmişti.

İhraç edilen teğmen Batuhan Gazi Kılıç’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri dönmek için açtığı dava ise İstanbul 14. İdare Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Başvurusu reddedildi

İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ihraç teğmen Batuhan Gazi Kılıç'ın kararın iptali ve TSK'ya dönüşü istemiyle açtığı davayı oy birliği ile reddetti.

Geçtiğimiz aylarda teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'ya dönüş istemiyle açtığı dava kabul edilmiş, Demirtaş üniformasını giymesine karşın Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) karara yaptığı itiraz sonucunda ikinci kez TSK'dan ihraç edilerek uzaklaştırılmıştı.

Eroğlu, Akarsu ve Gündar'ın da TSK'ya dönüş talebiyle açtığı davalar idare mahkemeleri tarafından reddedildi.