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Kılıçlı yemin soruşturmasında kritik gün: Teğmenler savunma için karargaha geldi

Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında bugün kritik gün... Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) teğmenler için toplandı. Sekiz TSK personelinin savunmaları alınıyor. Kılıçlı yemini gerçekleştiren beş teğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na giriş yaparken görüntülendi.

Haber Merkezi
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Kılıçlı yemin soruşturmasında kritik gün: Teğmenler savunma için karargaha geldi
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Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün kritik gün.

Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te gerçekleşen mezuniyet töreninin ardından, bir grup teğmen kılıçla yemin etmiş, ardından da haklarında amirlerin ikazlarına rağmen planlı disiplinsizlik yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Teğmenler ve komutanları 18 Kasım 2024’te Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. YDK, 5’i teğmen 8 askeri personelin soruşturma dosyasını bugün ele alıyor.

Teğmenler karargaha geldi

NTV'de yer alan habere göre, Kara Harp Okulu’nu birincilikle tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar, Teğmen Deniz Demirtaş ve Teğmen Batuhan Gazikılıç, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı’na kurum kartlarını göstererek giriş yaptı.

YDK’da teğmenlerin üç komutanı için de benzer süreç yürütülüyor. Komutanlar da bugün sözlü savunmalarını gerçekleştirecek.

Karar 30 Ocak'ta açıklanacak

Yüksek Disiplin Kurulu kararı, yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacak. 30 Ocak tarihine kadar gerekçeli kararın yazılması bekleniyor.

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