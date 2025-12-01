  1. Ekonomim
Kılıçlı yemin törenine ilişkin yeni gelişme: Bir kişi hakkında ihraç kararı kaldırıldı

Ankara 19. İdare Mahkemesi, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra Subay Andı’nı okumaları nedeniyle ihraç edilen teğmenlerin komutanı Albay Mustafa Alper Topsakal hakkındaki Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesilmesine yönelik kararı iptal etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, teğmenler hakkında mezuniyet töreni yapılmasının ardından Subay Andı'nı okuyup ardından 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demelerinde engel olunmadığı gerekçesi ile TSK'dan ihracına yönelik karar verilen dönemin Kara Harp Okulu Alay Komutan Vekili Alper Topsakal hakkında yeni bir karar verildi.

Söz konusu kararda Alay Komutanı vekili Alper Topsakal hakkında verilen 'ihraç' kararı Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Verilen kararın MSB tarafından bir ay içerisinde işleme konulması gerektiği ifade ediliyor.

Olayın geçmişi

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Soruşturma sadece teğmenler ile sınırlı kalmamış, alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Diploma töreninden sonra kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenlerden 5'i, kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen açıklanan kararla TSK'den resmen ihraç edilmişti.

