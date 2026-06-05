Kilis Belediye Başkanı Bilecen CHP'den istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Hakan Bilecen, belediye başkanlığı görevini bağımsız statüde sürdüreceğini ifade etti.

Hakan Bilecen geçtiğimiz ay CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Kilis'te, geçtiğimiz günlerde de CHP İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Sapan, İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 11 gün sonra tahliye edilmişti.

Sapan, istifa açıklamasında yaşadığı adli sürecin hem kendisini hem de ailesini yıprattığını belirterek, sağlık sorunları ve ailevi nedenler nedeniyle il başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını ifade ifade etmişti.