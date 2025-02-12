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Kilisede maaş zammı krizi! Ayinler askıya alındı

İş yerlerinde maaş zammı anlaşmazlıklarının yol açtığı sorunlar konuşulmaya devam ederken kriz bu kez İstanbul’daki bir kilisede yaşandı. İlahi okuyan kadın maaşına zam yapılmayınca ‘para yoksa ilahi de yok’ dedi ve kilisedeki ayinler de iptal edildi.

Haber Merkezi
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Kilisede maaş zammı krizi! Ayinler askıya alındı
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Kilisede ilahi okuyan görevli zam almayınca ilahi okumayı reddetti. Kilisedeki ayinler iptal edildi. 

İstanbul Bakırköy'deki Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde muganni olarak çalışan görevlinin maaşı 71 bin 750 liraydı. Yönetim 10 bin lira zam yapmak istedi ama üyeler kabul etmedi. Zam talebinin reddedilmesinin nedeni de Statoula Zafiridis’in Derkon Metropoliti Apostolos'un yanında papaz olarak görev yapan Daniil Zafiridis’in eşi olması olarak gösterildi. Üyeler zam talebine karşı bu yüzden karşı çıktı.

Maaş anlaşmazlığı kilisede kriz başlattı

Derkon Metropoliti Apostol Danilidis'in kilise okuyucusunun yasal ücretinin ödenmemesi nedeniyle aldığı kararı, kilise görevlilerinin olduğu mesajlaşma grubundan paylaştı. Kilisede dün ayin yapılmadığı öğrenildi.

Ayinler süresiz olarak askıya alındı

Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayinler okuyucunun katılmaması nedeniyle süresiz askıya alındı.

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