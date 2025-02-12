Kilisede maaş zammı krizi! Ayinler askıya alındı

Kilisede ilahi okuyan görevli zam almayınca ilahi okumayı reddetti. Kilisedeki ayinler iptal edildi.

İstanbul Bakırköy'deki Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde muganni olarak çalışan görevlinin maaşı 71 bin 750 liraydı. Yönetim 10 bin lira zam yapmak istedi ama üyeler kabul etmedi. Zam talebinin reddedilmesinin nedeni de Statoula Zafiridis’in Derkon Metropoliti Apostolos'un yanında papaz olarak görev yapan Daniil Zafiridis’in eşi olması olarak gösterildi. Üyeler zam talebine karşı bu yüzden karşı çıktı.

Maaş anlaşmazlığı kilisede kriz başlattı

Derkon Metropoliti Apostol Danilidis'in kilise okuyucusunun yasal ücretinin ödenmemesi nedeniyle aldığı kararı, kilise görevlilerinin olduğu mesajlaşma grubundan paylaştı. Kilisede dün ayin yapılmadığı öğrenildi.

Ayinler süresiz olarak askıya alındı

Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayinler okuyucunun katılmaması nedeniyle süresiz askıya alındı.