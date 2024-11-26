Kilisede yoga tepki çekti, özür diledi

Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Süryani Köyü Dereiçi Köyü’ne giden bir grup, köyde bulunan Mor Yuhannon Kilisesi’nde yoga etkinliği yaptı.

Yoga eğitmeni Seda Deliormanlı tarafından düzenlenen seansın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

"İnanılmazdı" notuyla paylaşım yapan Deliorman'a sosyal medyada tepki yağdı.

Kilise görevlisinin, Deliormanlı'nın "Meditasyon yapmak istiyoruz" talebini bir çeşit dua gibi algılayıp izin verdiği öne sürüldü.

Tepki geldi, özür diledi

Seda Deliormanlı tepkiler sonrasında yaptığı paylaşımda özür diledi.

Deliormanlı "Süryani cemaati başta olmak üzere Mor Yuhannon Kilisesi ve hiç istemeden incittiğim herkesten özür dilerim. Yetkili kişilerden tüm izinleri aldıktan sonra gerçekleştirdiğimiz kısa yoga çalışmasının bir kişiyi dahi rahatsız edeceğini tahmin etseydim asla yapmazdım" dedi.

Deliormanlı "Hiçbir inanca, değere, kültüre saygısızlık yapmam, bunu aklımdan dahi geçirmem mümkün değil. Yurtdışındaki ibadethanelerden ilham alarak bu kadar özel ve etkileyici ortamda tüm iyi niyetimle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik sebebiyle duyduğum pişmanlığın samimiyetine inanmanız umuduyla" dedi.