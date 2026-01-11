  1. Ekonomim
Kilis'te ısınmak için evde mangal yakan genç zehirlenerek hayatını kaybetti

Kilis'te soğuk nedeniyle evde mangal yakan 23 yaşındaki genç karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kilis'teki Kazım Karabekir Mahallesi Dede Korkut Caddesi'ndeki bir evde 23 yaşındaki Şahin Çiray, soğuktan etkilenmemek için mangal yaktı.

Bir süre sonra Çiray'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen Çiray'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiray'ın cenazesi incelemenin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

