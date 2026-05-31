"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram tatili dönüşü hareketliliği devam ediyor

Bayram tatilinin son günü memleketlerinden dönüşe geçenler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.