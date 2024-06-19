Kilit kavşak Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluşturdu.
AA
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43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerliyor.
Karayolları ekipleri trafik akışının normal seyretmesi için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Güzergahtaki araç yoğunluğunun ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.