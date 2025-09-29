Kilogramla altın alan yatırımcının 7 yıldaki kazancı dudak uçuklattı!

2018 yılında yatırım amacıyla 200 bin TL değerinde altın alan bir vatandaş, 2025 yılında bu altınları bozdurduğunda neredeyse ev fiyatına kazanç elde etti.

7 yıl boyunca sabırla yatırımını koruyan vatandaş, altının uzun vadede ne denli kazandırıcı bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Altının değerini istikrarlı biçimde yukarı taşıdı

Altın, son yıllarda küresel ekonomik dalgalanmalar, enflasyonist baskılar ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam etti. Özellikle Türkiye’de döviz kurlarındaki artış ve ekonomik belirsizlikler, altının değerini istikrarlı biçimde yukarı taşıdı. 2018’de gram altın yaklaşık 200 TL seviyesindeyken, 2025 itibarıyla bu rakam 5.000 TL’nin üzerine çıktı.

'Borsa cazip görünüyordu ama altını tercih ettim”

Yatırımcı, yaptığı açıklamada “O dönem borsa cazip görünüyordu ama ben altını tercih ettim. Bugün geldiğim noktada borsaya yönelmediğim için şükrediyorum” diyerek tercihinin ne kadar isabetli olduğunu vurguladı.

Altın her zaman ‘güvenli liman’

Finans uzmanları, altının özellikle uzun vadede enflasyona karşı koruyucu bir araç olduğunu ve portföy çeşitliliği açısından önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Bu örnek, küçük yatırımcılar için sabırlı ve stratejik yatırımın ne kadar büyük getiriler sağlayabileceğini gösteriyor.

Altının yıllar içinde gösterdiği performans, yatırımcılar arasında güveni pekiştirirken, ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde altına olan ilginin daha da artması bekleniyor.