Kilolarca altınla düğün yapmıştı: Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Van'da gözaltına alınan "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlattı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tançalan'ı Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatıldı, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.