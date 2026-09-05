Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin liralık soruyu bilemedi, doğru cevabı Bakan Göktaş paylaştı

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'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmadaki soru sosyal medyada gündem oldu.

Sevgül Batur isimli yarışmacıya "4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?" sorusu yöneltildi.

Sorunun seçenekleri arasında 12, 16, 20 ve 24 hafta yanıtları yer aldı.

Yanlış yanıt verince elendi

Yarışmacı, 100 bin lira değerindeki soruya "12 hafta" yanıtını verince elendi. Sorunun doğru yanıtının 24 hafta olduğu açıklandı.

Bakan paylaşım yaptı

Programın yayınlanmasından kısa bir süre sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

"Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta" ifadesini kullanan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık.

Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."