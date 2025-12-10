Kimlik fotokopisi alan otele 1 milyona kadar ceza geliyor

HÜSEYİN GÖKÇE

Kurul, turizm ve otelcilik alanında hizmet veren vergi sorumluları tarafından konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerin kimlik belgesinde yer alan bilgilerin kayıt edilebileceğini ancak fotokopisi alınmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetti.

Eski nüfus cüzdanlarına da dikkat

Kurul kararında üzerinde, din ve kan grubu bilgilerinin de yer aldığı eski tip nüfus cüzdanlarına ilişkin kayıt işlemlerinde de dikkatli olunması konusunda uyardı.

Eğer otel ‘kişiye özel’ olarak nitelendirilen bu bilgileri de kaydederse, bu kez 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6’ncı maddesi devreye girecek.

Sözkonusu madde “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlıyor. Ayrıca otel konaklamalarına ilişkin düzenlenecek faturalar için ise müşterinin adı, ticaret unvanı, vergi dairesi, hesap numarası, gibi bilgilerin alınabileceği konusunda da uyarılar yapılıyor.

Nihayetinde, alınan karara uymayan şirketlerin veri sorumluları hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında kanunun 18’nici maddesi kapsamında işlem tesis edilecek. İlgili madde Kurul kararlarını yerine getirmeyenler hakkında 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası öngörüyor.