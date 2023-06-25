Kimlik iptallerinde süre uzatımı talebi

TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Özel güvenlik görevlileri, herhangi bir ceza alıp kimliğinin iptal olması, dolayısıyla da işini kaybetme korkusuyla olaylara müdahalede çekimser kalıyor. Özel güvenlik görevlilerine ait kimliklerin iptalinde ceza sınırının 1 yıldan 2 yıla yükseltilmesini istiyoruz." dedi.

Çağırıcı, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, özel güvenlik görevlilerinin sorun ve taleplerini dile getirdi.

Özel güvenlik görevlilerinin gece-gündüz demeden, beşikten mezara kadar insan hayatının her anında görev yaptığını vurgulayan Çağırıcı, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde 932 bin sertifikalı özel güvenlik görevlisi mevcut. 762 bin kişi özel güvenlik görevlilerine ait kimliğe sahip. 49 bini kadın olmak üzere 350 bin özel güvenlik görevlisi, 100 bin farklı noktada aktif görev yapıyor."

"KİT'lerdeki taşeron işçiler kadroya kavuşmalı"

Çağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin en önemli sorununun kimlik iptalleri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özel güvenlik görevlileri, herhangi bir ceza alıp kimliğinin iptal olması, dolayısıyla da işini kaybetme korkusuyla olaylara müdahalede çekimser kalıyor. Bu da ister istemez hizmet kalitesini etkiliyor. Özel güvenlik görevlilerine ait kimliklerin iptalinde ceza sınırının 1 yıldan 2 yıla yükseltilmesini istiyoruz. Bu konudaki kanun teklifinin yasalaşmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Bununla birlikte 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname dışından bırakıp kadro hakkından yararlanamayan özel güvenlik görevlilerinin olduğunu vurgulayan Çağırıcı, "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) kadro hakkından yararlanmayan çok sayıda özel güvenlik görevlisi kadro bekliyor. Kamuda taşeron sisteminin tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.

"Mesleğimizin saygınlığını korumak için çalışıyoruz"

Kamu güvenliği için özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla yakın ve etkin işbirliği içerisinde çalıştığını belirten Çağırıcı, şunları söyledi:

"Sendika olarak mesleğimizin saygınlığını ve özel güvenlik görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak için büyük çaba içerisindeyiz. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın özel güvenlik görevlilerine yönelik olumlu ve ilgili tutumunu özel güvenlik görevlileri olarak fazlasıyla hissediyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin etkin bir şekilde vazife yapmasına katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Çağırıcı, tüm özel güvenlik görevlilerinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü'nü kutladığını belirterek, özel güvenlik görevlileriyle birlikte yarın Anıtkabir'i ziyaret ederek, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacaklarını sözlerine ekledi.