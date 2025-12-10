Kimya fabrikasında yangın çıktı: Şirketin borsadaki işlemleri askıya alındı

Bahadır Kimya’nın fabrikasında çıkan yangının ardından, şirketin talebi üzerine pay piyasasındaki işlemleri Borsa İstanbul tarafından geçici olarak durduruldu.

KAP’a açıklama yapıldı

KAP’a yapılan açıklamada, “BAHKM.E (BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) sırası Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.3.4.2 maddesi uyarınca şirketin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır.” denildi.

Yangın haberinin ardından Bahadır Kimya (BAHKM) hisselerinde yüzde 10'a varan düşüş görülmüştü.

Ne olmuştu?

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Bahadır Kimya’ya ait fabrikada yangın çıktı.Yahşihan ilçesindeki OSB’de 2’nci Sokak’ta faaliyet gösteren ve kimyasal ürünler üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.Bahardır Kimya’ya ait fabrikada çıkan yangına müdahale için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de destek için itfaiye araçları yolladı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas 70 yakın kişinin çalıştığı fabrikada ölü olmadığını duyurdu.

Bahadır Kimya hakkında

Bahadır şirketler grubu 1974’te kuruldu. Bahadır Kimya markasıyla 2009’da aerosol sprey üretimine başladı.

İnternet sitesindeki bilgiye göre Kırıkkale OSB’deki fabrika 2017’de çalışmaya başlamış. Fabrika 8 bin 640 metrekaresi kapalı toplam 10 bin 360 metrekarelik büyüklükteydi.