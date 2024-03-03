Kimya sektörü Şubat ayında 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şubatta kimya sektörünün, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve Türkiye ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'dan Ogün Işık'ın haberine göre; İKMİB'den yapılan açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 21 milyar dolar olarak gerçekleştiği aktarıldı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister, "Şubat ayında kimya sektörümüz geçen yıl aynı aya göre yüzde 15 artışla 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve ülkemiz ihracatından yüzde 12,4 pay alarak ikinci sektör oldu" ifadesini kullandı.

Geçen yıl şubat ayında yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ihracatı olumsuz etkilediğini vurgulayan Pelister, şunları kaydetti:

"Nitekim ülkemiz yaşanılan zorluklara rağmen yüzde 4,5 büyümeyi başardı. Biz de kimya sektörü olarak yılı 30,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Bu yıl ocak ayından sonra şubat ayında gerçekleştirdiğimiz ihracatımızdaki artış performansından memnunuz. Kimya sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızı milli katılım fuarları, ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuar info ziyaretleri, eğitim ve seminerler ile desteklemeye devam ediyoruz. Şubat ayında BAE, Suudi Arabistan, Kazakistan, İspanya ve ABD olmak üzere 5 farklı ülkede aynı anda 6 etkinlik gerçekleştirdik. Mart ayında Panama-Expocomer 2024 Fuarı, ABD-IHS 2024 Fuarı ve İtalya-Cosmoprof Worldwide Bologna fuarı milli katılım organizasyonlarını gerçekleştireceğiz. 16 alt sektörümüzle birlikte ülkemize değer katan güçlü kimya sektörü olarak ihracata daha fazla katkı sağlamak üzere çalışmaya devam edeceğiz."