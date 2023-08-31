Kira davalarında yeni dönem başlıyor: Yüzde 25 aşılabilir

Kira anlaşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül'de (yarın) devreye giriyor. Adalet Bakanı Tunç, sürecin nasıl işleyeceğini NTV'de anlattı.

Kat mülkiyeti davalarının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olacağını söyleyen Bakan Tunç, "1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyecek. Tabii anlaşmak zorunda değil taraflar. Yargı yolu açık kapatılmıyor. Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak" dedi.

Bakan Tunç, kira miktarının da konuşulabileceğini ve iki tarafın da anlaşması halinde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini belirtti.

'Türkiye Başsavcılığı' henüz düşünce aşamasında

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı" adının "Ülke Başsavcılığı" olarak yeniden yapılandırılması önerisi de sorulan Bakan Tunç, "Düşünce aşamasında, henüz olgunlaşmış bir öneri değil." dedi.

Süresiz nafaka: Aile hukukunu sil baştan ele alınacak

Süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, aile hukukunu sil baştan ele alacaklarını ifade ederek "Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı." diye konuştu.