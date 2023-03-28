Kira gelir beyanında son günler! Gmsi beyannamesi nasıl verilir?

Kira gelir beyanında son tarih 31 Mart. Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 31 Mart’ta sona eriyor.

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyanname verme dönemi bu ayın sonunda doluyor.

1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi arasında konutta 9 bin 500 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL’nin üzerinde kira geliri sağlayanlar gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak.

Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak. İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek.

İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Peki işyeri ve konutalarından gelir elde eden vatandaşlar nasıl beyanname verecek?

Vatandaşlar internette “www. gib.gov.tr” adresi üzerinden “Hazır Beyan Sistemi”ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor.

Hazır Beyan Sistemi’ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Kira gelir vergisi kaç taksitle ödenecek?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz’a kadar ödenmesi gerekiyor.