Kiracısıyla aynı dairede yaşayan ev sahibi ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 77 yaşındaki ev sahibi Ahmet Demirdelen, kiracısıyla paylaştığı dairede hayatını ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 132 Sokak'ta kiraladığı odada yaşayan Kırgız uyruklu kişi, aynı daireyi paylaştığı ev sahibi Ahmet Demirdelen'in (77) hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Demirdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.