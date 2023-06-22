Kirada yüzde 25 zam sınırlaması uzatıldı mı, son tarih ne zaman?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı etkileyen yüzde 25 kira zammı artışı sınırlamasıyla ilgili Adalet Bakanlığından yeni bir açıklama yapıldı.

4 Temmuz'da sona erecek kirada yüzde 25 zam sınırı uzatıldı mı? Yeni uygulama ne zaman yasalaşacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kirada yüzde 25 zam sınırlamasının 1 yıl daha uzatılacağını açıkladı.

Bakan Tunç şunları söyledi:

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

1 Temmuz 2024'e kadar kira tespit davaları, her beş yılı dolduran sözleşmeler için açılma hakkı bulunuyor. Dava açılmadan önce arabulucuya gitmek zorunlu olacak.

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.